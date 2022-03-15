Монтажно-тяговая ручная лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK
Арт. Х1240365131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|20
- Монтажно-тяговая лебедка JET NHSS 1.5 т, стальной корпус 286515SK используется для подъема и опускания грузов весом до 1.5 тонн, а также для их перемещения в горизонтальной плоскости. Инструмент популярен в производственной и строительной сферах
Преимущества
- Модель имеет прочный стальной корпус и надежную систему защиты, что обеспечивает безопасную эксплуатацию в любых условиях
- Лебедка оснащена стопором и реверсом, это существенно облегчает проведение работ. Благодаря телескопической рукоятке оператор имеет возможность приложить максимальное усилие
- Поставляется с тросом 20 м