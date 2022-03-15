Монтажно-тяговая ручная лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK

Преимущества

Модель имеет прочный стальной корпус и надежную систему защиты, что обеспечивает безопасную эксплуатацию в любых условиях

Лебедка оснащена стопором и реверсом, это существенно облегчает проведение работ. Благодаря телескопической рукоятке оператор имеет возможность приложить максимальное усилие

Поставляется с тросом 20 м

Монтажно-тяговая лебедка JET NHSS 1.5 т, стальной корпус 286515SK используется для подъема и опускания грузов весом до 1.5 тонн, а также для их перемещения в горизонтальной плоскости. Инструмент популярен в производственной и строительной сферах