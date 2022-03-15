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Монтажно-тяговая ручная лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK
5.0
2
Найти аналог
Ручные лебедки
    Монтажно-тяговая ручная лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK
    Арт. Х1240365131
    5.0
    2
    Монтажно-тяговая ручная лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK

      Монтажно-тяговая ручная лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240365131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Монтажно-тяговая лебедка JET NHSS 1.5 т, стальной корпус 286515SK используется для подъема и опускания грузов весом до 1.5 тонн, а также для их перемещения в горизонтальной плоскости. Инструмент популярен в производственной и строительной сферах

        Преимущества

        • Модель имеет прочный стальной корпус и надежную систему защиты, что обеспечивает безопасную эксплуатацию в любых условиях
        • Лебедка оснащена стопором и реверсом, это существенно облегчает проведение работ. Благодаря телескопической рукоятке оператор имеет возможность приложить максимальное усилие
        • Поставляется с тросом 20 м