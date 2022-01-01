Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505

Преимущества

Предусмотрена установка на строительные леса и прочие конструкции

Электропривод значительно упрощает работу пользователя и не требует применения больших усилий в работе

Кованные крюки с предохранительными щеколдами

Ограничитель подъема с концевиком-выключателем, обеспечивает безопасность работы

Монтаж тали как стационарный, так и в паре с электрической кареткой серии EW или краном

Удобный выносной пульт управления

Барабан со стальным 60-ти метровым тросом

Электроталь JET WRH-60-250 10700505 применяется на строительных площадках и производственных цехах. Предназначена для поднятия и перемещения грузов массой до 250 кг на высоту до 60 м.