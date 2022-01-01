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Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505
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Ручные лебедки
    Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505
    Арт. Х1240365133
    Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505
    Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505
      Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505
      Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505

      Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240365133

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Длина троса/ленты, м
      		60
      Количество крюков
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроталь JET WRH-60-250 10700505 применяется на строительных площадках и производственных цехах. Предназначена для поднятия и перемещения грузов массой до 250 кг на высоту до 60 м.

        Преимущества

        • Предусмотрена установка на строительные леса и прочие конструкции
        • Электропривод значительно упрощает работу пользователя и не требует применения больших усилий в работе
        • Кованные крюки с предохранительными щеколдами
        • Ограничитель подъема с концевиком-выключателем, обеспечивает безопасность работы
        • Монтаж тали как стационарный, так и в паре с электрической кареткой серии EW или краном
        • Удобный выносной пульт управления
        • Барабан со стальным 60-ти метровым тросом