Электроталь-лебедка Jet WRH-60-250 JE 10700505
Арт. Х1240365133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Длина троса/ленты, м
|60
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Количество крюков
|1
- Электроталь JET WRH-60-250 10700505 применяется на строительных площадках и производственных цехах. Предназначена для поднятия и перемещения грузов массой до 250 кг на высоту до 60 м.
Преимущества
- Предусмотрена установка на строительные леса и прочие конструкции
- Электропривод значительно упрощает работу пользователя и не требует применения больших усилий в работе
- Кованные крюки с предохранительными щеколдами
- Ограничитель подъема с концевиком-выключателем, обеспечивает безопасность работы
- Монтаж тали как стационарный, так и в паре с электрической кареткой серии EW или краном
- Удобный выносной пульт управления
- Барабан со стальным 60-ти метровым тросом