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Лебедка LEMA LTM-1620W 1,6т-20м
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Ручные лебедки
    Лебедка LEMA LTM-1620W 1,6т-20м
    Арт. Х132230020
    Лебедка LEMA LTM-1620W 1,6т-20м

      Лебедка LEMA LTM-1620W 1,6т-20м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132230020

      Характеристики

      Производитель
      		Lema
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина троса/ленты, м
      		12
      Диаметр троса, мм
      		11.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Монтажно-тяговый механизм (МТМ) Lema LMT-1620W 1,6т/20м. Монтажно-тяговый механизм (МТМ) представляет собой ручное портативное подъемно-тяговое устройство. Спектр его применения весьма широк - монтаж и демонтаж различного оборудования, перемещение фундаментных блоков, вытягивание застрявшего автомобиля, выкорчевывание пней на даче и многое другое, на что хватит фантазии и потребностей пользователя. МТМ пригоден не только для выполнения подъемных и тяговых работ, но также и для аккуратного спуска грузов, натяжки, растяжки и расчаливания.

        Преимущества

        • Проход троса через механизм, без использования барабана стандартного ворота
        • Самосрабатывающие кулачковые крепления
        • Телескопическая рукоятка
        • Защита от перегрузки