Лебедка LEMA LTM-1620W 1,6т-20м

Преимущества

Проход троса через механизм, без использования барабана стандартного ворота

Самосрабатывающие кулачковые крепления

Телескопическая рукоятка

Защита от перегрузки

Монтажно-тяговый механизм (МТМ) Lema LMT-1620W 1,6т/20м. Монтажно-тяговый механизм (МТМ) представляет собой ручное портативное подъемно-тяговое устройство. Спектр его применения весьма широк - монтаж и демонтаж различного оборудования, перемещение фундаментных блоков, вытягивание застрявшего автомобиля, выкорчевывание пней на даче и многое другое, на что хватит фантазии и потребностей пользователя. МТМ пригоден не только для выполнения подъемных и тяговых работ, но также и для аккуратного спуска грузов, натяжки, растяжки и расчаливания.