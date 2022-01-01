Лебедка LEMA LTM-1620W 1,6т-20м
Арт. Х132230020
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина троса/ленты, м
|12
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Диаметр троса, мм
|11.5
- Монтажно-тяговый механизм (МТМ) Lema LMT-1620W 1,6т/20м. Монтажно-тяговый механизм (МТМ) представляет собой ручное портативное подъемно-тяговое устройство. Спектр его применения весьма широк - монтаж и демонтаж различного оборудования, перемещение фундаментных блоков, вытягивание застрявшего автомобиля, выкорчевывание пней на даче и многое другое, на что хватит фантазии и потребностей пользователя. МТМ пригоден не только для выполнения подъемных и тяговых работ, но также и для аккуратного спуска грузов, натяжки, растяжки и расчаливания.
Преимущества
- Проход троса через механизм, без использования барабана стандартного ворота
- Самосрабатывающие кулачковые крепления
- Телескопическая рукоятка
- Защита от перегрузки