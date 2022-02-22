Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо

Преимущества

Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки

Стальной трос диаметром 5 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации)

Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции

Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы

Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза

Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы

Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора