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Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Арт. Х1313272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|3
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- Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора
Преимущества
- Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки
- Стальной трос диаметром 5 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации)
- Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции
- Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы
- Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза
- Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы