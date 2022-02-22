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Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
5.0
2
4 790 ₽
Ручные лебедки
  • Персональная скидка
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Арт. Х1313272
5.0
2
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
  • Персональная скидка
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо
Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо

Лебедка Matrix 52225, 4 т./1,6 т., двойное храповое колесо

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4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1313272
5.0
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип лебедки
рычажная
Длина троса/ленты, м
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора

    Преимущества

    • Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки
    • Стальной трос диаметром 5 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации)
    • Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции
    • Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы
    • Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза
    • Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы