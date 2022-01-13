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Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
5.0
1
4 310 ₽
Ручные лебедки
  • Персональная скидка
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
Арт. Х1313193
5.0
1
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
  • Персональная скидка
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.
Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.

Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.

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4 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1313193
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип лебедки
шестеренчатая
Длина троса/ленты, м
7.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лебедка шестеренчатая ленточная Matrix 522715, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе.

    Преимущества

    • Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции.
    • На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки.
    • Лента не перекручивается и легко наматывается на барабан, поэтому с ней удобно работать.
    • Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза.