Ленточная шестеренчатая лебедка Matrix 522715, 0.8 т.

Преимущества

Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции.

На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки.

Лента не перекручивается и легко наматывается на барабан, поэтому с ней удобно работать.

Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза.

Лебедка шестеренчатая ленточная Matrix 522715, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе.