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Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
5.0
1
4 020 ₽
Ручные лебедки
  • Персональная скидка
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Арт. Х1313114
5.0
1
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
  • Персональная скидка
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.

Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.

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4 020 ₽
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Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х1313114
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип лебедки
шестеренчатая
Длина троса/ленты, м
9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе

    Преимущества

    • Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции
    • На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки
    • Стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высоким ресурсом и прочностью (при соблюдении условий эксплуатации)
    • Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза