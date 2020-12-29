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Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.
Арт. Х1313114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип лебедки
|шестеренчатая
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Длина троса/ленты, м
|9
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- Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе
Преимущества
- Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции
- На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки
- Стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высоким ресурсом и прочностью (при соблюдении условий эксплуатации)
- Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза