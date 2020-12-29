Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, 0.8 т.

Преимущества

Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции

На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки

Стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высоким ресурсом и прочностью (при соблюдении условий эксплуатации)

Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза

Лебедка шестеренчатая тросовая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе