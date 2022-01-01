Лебедка механическая ZNL-1600 1,6 т с канатом 20 м

Преимущества

Подходят для работ низкой и средней интенсивности

Монтажно-тяговый механизм (МТМ) представляет собой универсальный портативный механизм, применяемый для выполнения подъемных и тяговых работ вручную. Также может использоваться для спуска грузов, натяжки и растяжки. Лебедки данного типа подвешивается за «мертвяк». Сквозь лебедку просовывается канат, с помощью движений рычагом он проходит сквозь лебедку, поднимая груз. В отличие от барабанных лебедок, канатоемкость МТМ не ограничена. При работе необходимо использовать тросы со стальным сердечником. Данный тип лебедок – один из самых популярных.