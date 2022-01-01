Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лебедка механическая ZNL-1600 1,6 т с канатом 20 м
Найти аналог
Ручные лебедки
    Лебедка механическая ZNL-1600 1,6 т с канатом 20 м
    Арт. Х132230049
    Лебедка механическая ZNL-1600 1,6 т с канатом 20 м

      Лебедка механическая ZNL-1600 1,6 т с канатом 20 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132230049

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		20
      Диаметр троса, мм
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Монтажно-тяговый механизм (МТМ) представляет собой универсальный портативный механизм, применяемый для выполнения подъемных и тяговых работ вручную. Также может использоваться для спуска грузов, натяжки и растяжки. Лебедки данного типа подвешивается за «мертвяк». Сквозь лебедку просовывается канат, с помощью движений рычагом он проходит сквозь лебедку, поднимая груз. В отличие от барабанных лебедок, канатоемкость МТМ не ограничена. При работе необходимо использовать тросы со стальным сердечником. Данный тип лебедок – один из самых популярных.

        Преимущества

        • Подходят для работ низкой и средней интенсивности