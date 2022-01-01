Лебедка механическая ZNL-1600 1,6 т с канатом 20 м
Арт. Х132230049
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|20
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Диаметр троса, мм
|11
- Монтажно-тяговый механизм (МТМ) представляет собой универсальный портативный механизм, применяемый для выполнения подъемных и тяговых работ вручную. Также может использоваться для спуска грузов, натяжки и растяжки. Лебедки данного типа подвешивается за «мертвяк». Сквозь лебедку просовывается канат, с помощью движений рычагом он проходит сквозь лебедку, поднимая груз. В отличие от барабанных лебедок, канатоемкость МТМ не ограничена. При работе необходимо использовать тросы со стальным сердечником. Данный тип лебедок – один из самых популярных.
Преимущества
- Подходят для работ низкой и средней интенсивности