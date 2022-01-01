Лебедка ручная ЛР-1,5 с канатом 50м
Арт. Х132230044
Характеристики
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Длина троса/ленты, м
|50
|
Диаметр троса, мм
|8
|
Количество крюков
|1
- Ручные барабанные лебедки ЛР-1,5 предназначены для перемещения груза при индивидуальном строительстве, ремонте автомобилей и в других случаях, связанных с подъемом и опусканием грузов. В лебедке предусмотрен грузоподъемный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию груза.
Преимущества
- Надежность
- Производительность