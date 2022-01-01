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Лебедка ручная ЛР-1,5 с канатом 50м
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Ручные лебедки
    Лебедка ручная ЛР-1,5 с канатом 50м
    Арт. Х132230044
    Лебедка ручная ЛР-1,5 с канатом 50м

      Лебедка ручная ЛР-1,5 с канатом 50м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132230044

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина троса/ленты, м
      		50
      Диаметр троса, мм
      		8
      Количество крюков
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручные барабанные лебедки  ЛР-1,5 предназначены для перемещения груза при индивидуальном строительстве, ремонте автомобилей и в других случаях, связанных с подъемом и опусканием грузов. В лебедке предусмотрен грузоподъемный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию груза.

        Преимущества

        • Надежность
        • Производительность