Лебедка ручная ЛР-1,5 с канатом 50м

Преимущества

Надежность

Производительность

Ручные барабанные лебедки ЛР-1,5 предназначены для перемещения груза при индивидуальном строительстве, ремонте автомобилей и в других случаях, связанных с подъемом и опусканием грузов. В лебедке предусмотрен грузоподъемный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию груза.