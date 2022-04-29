Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
Арт. Х1313140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип лебедки
|рычажная
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Длина троса/ленты, м
|3
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- Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000 подходит для перемещения грузов, а также для вытягивания застрявшего автотранспорта. Модель имеет прочную металлическую конструкцию и управляется при помощи рычага-рукояти. Благодаря механическому ручному управлению приспособление популярно на обесточенных рабочих площадках. Прочный трос позволяет перемещать груз весом до 4 тонн
Преимущества
- Простота крепления
- Удобное управление рычажной лебедкой Sturm 1091-07-4000
- Долговечность
- Качественное исполнение