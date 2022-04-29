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Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
4.5
2
3 049 ₽
3 580 ₽
Ручные лебедки
    Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
    Арт. Х1313140
    4.5
    2
    Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
    Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
    Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
    Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
    Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
      Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
      Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
      Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
      Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м
      Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м

      Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м

      • -531 ₽
      3 049 ₽
      3 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1313140
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лебедки
      		рычажная
      Длина троса/ленты, м
      		3
      Все характеристики
      • -531 ₽
      3 049 ₽
      3 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000 подходит для перемещения грузов, а также для вытягивания застрявшего автотранспорта. Модель имеет прочную металлическую конструкцию и управляется при помощи рычага-рукояти. Благодаря механическому ручному управлению приспособление популярно на обесточенных рабочих площадках. Прочный трос позволяет перемещать груз весом до 4 тонн

        Преимущества

        • Простота крепления
        • Удобное управление рычажной лебедкой Sturm 1091-07-4000
        • Долговечность
        • Качественное исполнение