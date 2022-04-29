Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000, длина троса 3 м

Преимущества

Простота крепления

Удобное управление рычажной лебедкой Sturm 1091-07-4000

Долговечность

Качественное исполнение

Рычажная лебедка Sturm 1091-07-4000 подходит для перемещения грузов, а также для вытягивания застрявшего автотранспорта. Модель имеет прочную металлическую конструкцию и управляется при помощи рычага-рукояти. Благодаря механическому ручному управлению приспособление популярно на обесточенных рабочих площадках. Прочный трос позволяет перемещать груз весом до 4 тонн