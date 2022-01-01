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Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
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Мотобуры
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
    Арт. geototal_684
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_684

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ледобур ADA GroundDrill-2 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00430 станет отличным выбором для любителей зимней рыбалки. С его помощью выполняют бурение лунок во льду. Агрегат оборудован 2-х тактным двигателем мощностью 1800 Вт с воздушным охлаждением для длительной работы без перегрева. Работает на топливной смеси, приготовленной в пропорции 25:1. Легко помещается в багажник легкового автомобиля. Кнопки управления удобно расположены на корпусе ледобура

        Преимущества

        • Все кнопки управления имеют удобное расположение
        • 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением - продолжительная работа без перегрева
        • Шнек оснащен сменными острозаточенными лезвиями - эффективное проникновение в лед
        • Небольшие габариты - удобен для транспортировки в багажнике легкового автомобиля
        • Можно использовать шнеки диаметром до 200 мм
        • Инструмент управляется одним оператором
        • Вес ледобура ADA GroundDrill-2 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00430 без шнека - 9.5 кг, со шнеком 11 кг
        • Топливная смесь готовится смешиванием бензина АИ_92 и 2-х тактного масла в пропорции 25:1
        • Диаметр приводного вала: 20 мм