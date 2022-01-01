Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
Арт. geototal_684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Ледобур ADA GroundDrill-2 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00430 станет отличным выбором для любителей зимней рыбалки. С его помощью выполняют бурение лунок во льду. Агрегат оборудован 2-х тактным двигателем мощностью 1800 Вт с воздушным охлаждением для длительной работы без перегрева. Работает на топливной смеси, приготовленной в пропорции 25:1. Легко помещается в багажник легкового автомобиля. Кнопки управления удобно расположены на корпусе ледобура
Преимущества
- Все кнопки управления имеют удобное расположение
- 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением - продолжительная работа без перегрева
- Шнек оснащен сменными острозаточенными лезвиями - эффективное проникновение в лед
- Небольшие габариты - удобен для транспортировки в багажнике легкового автомобиля
- Можно использовать шнеки диаметром до 200 мм
- Инструмент управляется одним оператором
- Вес ледобура ADA GroundDrill-2 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00430 без шнека - 9.5 кг, со шнеком 11 кг
- Топливная смесь готовится смешиванием бензина АИ_92 и 2-х тактного масла в пропорции 25:1
- Диаметр приводного вала: 20 мм