Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

Преимущества

Все кнопки управления имеют удобное расположение

2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением - продолжительная работа без перегрева

Шнек оснащен сменными острозаточенными лезвиями - эффективное проникновение в лед

Небольшие габариты - удобен для транспортировки в багажнике легкового автомобиля

Можно использовать шнеки диаметром до 200 мм

Инструмент управляется одним оператором

Вес ледобура ADA GroundDrill-2 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00430 без шнека - 9.5 кг, со шнеком 11 кг

Топливная смесь готовится смешиванием бензина АИ_92 и 2-х тактного масла в пропорции 25:1

Диаметр приводного вала: 20 мм

Ледобур ADA GroundDrill-2 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00430 станет отличным выбором для любителей зимней рыбалки. С его помощью выполняют бурение лунок во льду. Агрегат оборудован 2-х тактным двигателем мощностью 1800 Вт с воздушным охлаждением для длительной работы без перегрева. Работает на топливной смеси, приготовленной в пропорции 25:1. Легко помещается в багажник легкового автомобиля. Кнопки управления удобно расположены на корпусе ледобура