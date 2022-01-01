Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-7 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
Найти аналог
Мотобуры
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-7 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
    Арт. geototal_523
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-7 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-7 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_523

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Цвет
      		красный, черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ледобур для зимней рыбалки ADA GroundDrill-7 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) предназначен для бурения лунок во льду. Бензиновый двухтактный двигатель обеспечивает высокую скорость выполнения задач. Воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу данной модели. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко привести изделие в рабочее положение и обратно

        Преимущества

        • Устойчивые к деформации металлические рукоятки для продолжительного срока службы
        • Конструкция для управляения одним оператором
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Канистра для смешивания топливной смеси в комплекте