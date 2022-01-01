Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-7 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

Преимущества

Устойчивые к деформации металлические рукоятки для продолжительного срока службы

Конструкция для управляения одним оператором

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева

Бензиновый двигатель для автономной работы

Канистра для смешивания топливной смеси в комплекте

Ледобур для зимней рыбалки ADA GroundDrill-7 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) предназначен для бурения лунок во льду. Бензиновый двухтактный двигатель обеспечивает высокую скорость выполнения задач. Воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу данной модели. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко привести изделие в рабочее положение и обратно