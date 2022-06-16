Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
Арт. Ю00000029871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|ледоруб-топор
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Материал рабочей части
|сталь
- Ледоруб-топор имеет сварную конструкцию, применяется зимой для раскалывания зимой снежного наста и твердых пластов льда. Лезвие прямой формы легко и эффективно откалывает наледь с тротуаров, подъездных групп, крылец, гаражных въездов и пр., при этом не повреждая покрытие из брусчатки, бетона и кафельной плитки
Преимущества
- Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом
- Стальной обух оснащен заточенным наконечником
- Удобный и надежный в работе