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Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
5.0
2
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Ледорубы
    Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
    Арт. Ю00000029871
    5.0
    2
    Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
    Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
    Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
      Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
      Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597
      Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597

      Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000029871
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		ледоруб-топор
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ледоруб-топор имеет сварную конструкцию, применяется зимой для раскалывания зимой снежного наста и твердых пластов льда. Лезвие прямой формы легко и эффективно откалывает наледь с тротуаров, подъездных групп, крылец, гаражных въездов и пр., при этом не повреждая покрытие из брусчатки, бетона и кафельной плитки

        Преимущества

        • Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом
        • Стальной обух оснащен заточенным наконечником 
        • Удобный и надежный в работе