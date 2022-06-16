Ледоруб-топор сварной с метал. черенком, с ручкой Б3 00-00001597

Преимущества

Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом

Стальной обух оснащен заточенным наконечником

Удобный и надежный в работе

Ледоруб-топор имеет сварную конструкцию, применяется зимой для раскалывания зимой снежного наста и твердых пластов льда. Лезвие прямой формы легко и эффективно откалывает наледь с тротуаров, подъездных групп, крылец, гаражных въездов и пр., при этом не повреждая покрытие из брусчатки, бетона и кафельной плитки