Ледоруб-топор сварной с метал. черенком и ручкой Б2 00-00001749
Арт. X190451
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид
|ледоруб-топор
|
Материал рабочей части
|металл
С этим товаром смотрят
- Ледоруб-топор Б2 используется для скалывания льда или ледяной корки с тротуаров или садовых дорожек, дорог, дворовых участков, незаменим в работе коммунальных служб. Он состоит из металлической пластины, выполненной в виде топора и приваренной к ней металлической трубы. На конце изделия имеется пластиковая ручка.
Преимущества
- Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом
- Лезвие из крашеного металла, что делает инструмент более надежным в использовании
- Защитное порошковое покрытие от коррозии
- Удобный и надежный в работе