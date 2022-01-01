Ледоруб-топор сварной с метал. черенком и ручкой Б2 00-00001749

Преимущества

Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом

Лезвие из крашеного металла, что делает инструмент более надежным в использовании

Защитное порошковое покрытие от коррозии

Удобный и надежный в работе

Ледоруб-топор Б2 используется для скалывания льда или ледяной корки с тротуаров или садовых дорожек, дорог, дворовых участков, незаменим в работе коммунальных служб. Он состоит из металлической пластины, выполненной в виде топора и приваренной к ней металлической трубы. На конце изделия имеется пластиковая ручка.