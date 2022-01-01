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Ледоруб-топор сварной с метал. черенком и ручкой Б2 00-00001749
220 ₽
Ледорубы
    Ледоруб-топор сварной с метал. черенком и ручкой Б2 00-00001749
    Арт. X190451
    Ледоруб-топор сварной с метал. черенком и ручкой Б2 00-00001749

      Ледоруб-топор сварной с метал. черенком и ручкой Б2 00-00001749

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190451

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		ледоруб-топор
      Материал рабочей части
      		металл
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ледоруб-топор Б2 используется для скалывания льда или ледяной корки с тротуаров или садовых дорожек, дорог, дворовых участков, незаменим в работе коммунальных служб. Он состоит из металлической пластины, выполненной в виде топора и приваренной к ней металлической трубы. На конце изделия имеется пластиковая ручка.

        Преимущества

        • Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом
        • Лезвие из крашеного металла, что делает инструмент более надежным в использовании
        • Защитное порошковое покрытие от коррозии
        • Удобный и надежный в работе