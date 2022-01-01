Ледоруб с метал. трубой и пластмассовой ручкой Инструм-Агро "Универсал" 100414

Преимущества

Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом

Лезвие окрашено порошковой краской, что делает инструмент более надежным в использовании

Удобный и надежный в работе

Ледоруб И-Агро "Универсал" арт.100414 предназначен для скалывания льда с тротуаров, дорог, дворовых участков, незаменим в работе коммунальных служб. Он состоит из металлической пластины, выполненной в виде топора, толщиной 4 мм и приваренной к ней металлической трубы диаметром 22 мм. Окрашен порошковой краской. На конце изделия имеется пластиковая ручка с отверстием, закрывающая трубу и позволяющая безопасно хранить ледоруб, когда он не используется