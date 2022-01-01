Ледоруб с метал. трубой и пластмассовой ручкой Инструм-Агро "Универсал" 100414
Арт. О00000035031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|ледоруб-топор
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Материал рабочей части
|металл
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- Ледоруб И-Агро "Универсал" арт.100414 предназначен для скалывания льда с тротуаров, дорог, дворовых участков, незаменим в работе коммунальных служб. Он состоит из металлической пластины, выполненной в виде топора, толщиной 4 мм и приваренной к ней металлической трубы диаметром 22 мм. Окрашен порошковой краской. На конце изделия имеется пластиковая ручка с отверстием, закрывающая трубу и позволяющая безопасно хранить ледоруб, когда он не используется
Преимущества
- Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом
- Лезвие окрашено порошковой краской, что делает инструмент более надежным в использовании
- Удобный и надежный в работе