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Ледоруб с метал. трубой и пластмассовой ручкой Инструм-Агро "Универсал" 100414
340 ₽
Ледорубы
    Ледоруб с метал. трубой и пластмассовой ручкой Инструм-Агро "Универсал" 100414
    Арт. О00000035031
    Ледоруб с метал. трубой и пластмассовой ручкой Инструм-Агро "Универсал" 100414

      Ледоруб с метал. трубой и пластмассовой ручкой Инструм-Агро "Универсал" 100414

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035031

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		ледоруб-топор
      Материал рабочей части
      		металл
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ледоруб И-Агро "Универсал" арт.100414 предназначен для скалывания льда с тротуаров, дорог, дворовых участков, незаменим в работе коммунальных служб. Он состоит из металлической пластины, выполненной в виде топора, толщиной 4 мм и приваренной к ней металлической трубы диаметром 22 мм. Окрашен порошковой краской. На конце изделия имеется пластиковая ручка с отверстием, закрывающая трубу и позволяющая безопасно хранить ледоруб, когда он не используется

        Преимущества

        • Конструкция обладает высокой прочностью и продолжительным рабочим ресурсом
        • Лезвие окрашено порошковой краской, что делает инструмент более надежным в использовании
        • Удобный и надежный в работе