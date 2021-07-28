Лейка гардения 11532, 12 л

Пластмассовая лейка предназначена для полива растений в саду, огороде, на даче. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Эргономичная ручка обеспечивает удобство при использовании. Модель изготовлена из качественного полиэтилена и отличается небольшим весом.