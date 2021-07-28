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Лейка гардения 11532, 12 л
4.0
1
505 ₽
Лейки
    Лейка гардения 11532, 12 л
    Арт. О00000028428
    4.0
    1
    Лейка гардения 11532, 12 л

      Лейка гардения 11532, 12 л

      505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028428
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Объем, л
      		12
      Материал
      		пластик
      Габариты, мм
      		500x180x350
      Все характеристики
      505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластмассовая лейка предназначена для полива растений в саду, огороде, на даче. В изготовлении лейки использованы только качественные материалы - первичный ПНД с добавлением флуоресцентного красителя. Эргономичная ручка обеспечивает удобство при использовании. Модель изготовлена из качественного полиэтилена и отличается небольшим весом.