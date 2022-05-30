Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
Арт. X16982034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Тип комплектующего
|душевая лейка
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Материал
|пластик
- Душевая лейка BA210AA имеет уже ставшую классической, форму.
Преимущества
- Диаметр лейки Ø 100 мм
- Количество функций: 3
- Режим струи: Rain (Дождь) - Smart Rain (Моросящий дождь) - Massage (Массаж)
- Самоочищающаяся лейка VIDIMA Видима Фреш BA210AA
- Ограничитель потока воды: есть (8 л/мин)
- Европейское качество изготовления