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Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
4.7
3
2 460 ₽
Лейки для душа
    Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
    Арт. X16982034
    4.7
    3
    Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
    Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
    Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
      Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
      Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм
      Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм

      Душевая лейка Vidima Fresh M ВА210АА, 100 мм

      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16982034
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Тип комплектующего
      		душевая лейка
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Душевая лейка BA210AA имеет уже ставшую классической, форму.

        Преимущества 

        • Диаметр лейки Ø 100 мм
        • Количество функций: 3
        • Режим струи: Rain (Дождь) - Smart Rain (Моросящий дождь) - Massage (Массаж)
        • Самоочищающаяся лейка VIDIMA Видима Фреш BA210AA
        • Ограничитель потока воды: есть (8 л/мин)
        • Европейское качество изготовления