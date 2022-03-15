Садовая лейка Matrix 67510 (5 л, пластмассовая)

Садовая лейка Россия 67510 предназначена для полива насаждений на приусадебном участке. Лейка выполнена из пластмассы и имеет небольшую массу, что позволяет экономить силы при поливе. Удобство в использовании также обеспечивается за счет наличия эргономичной ручки. Выпуклая насадка позволяет производить равномерный полив, не прибивая растения. Красный цвет позволяет легко обнаружить лейку, случайно забытую на грядке.