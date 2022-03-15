Садовая лейка Matrix 67510 (5 л, пластмассовая)
Арт. Х1308466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|5
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Материал
|пластик
- Садовая лейка Россия 67510 предназначена для полива насаждений на приусадебном участке. Лейка выполнена из пластмассы и имеет небольшую массу, что позволяет экономить силы при поливе. Удобство в использовании также обеспечивается за счет наличия эргономичной ручки. Выпуклая насадка позволяет производить равномерный полив, не прибивая растения. Красный цвет позволяет легко обнаружить лейку, случайно забытую на грядке.