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Садовая лейка Matrix 67510 (5 л, пластмассовая)
4.5
6
240 ₽
Лейки
    Садовая лейка Matrix 67510 (5 л, пластмассовая)
    Арт. Х1308466
    4.5
    6
    Садовая лейка Matrix 67510 (5 л, пластмассовая)

      Садовая лейка Matrix 67510 (5 л, пластмассовая)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308466
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		5
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовая лейка Россия 67510 предназначена для полива насаждений на приусадебном участке. Лейка выполнена из пластмассы и имеет небольшую массу, что позволяет экономить силы при поливе. Удобство в использовании также обеспечивается за счет наличия эргономичной ручки. Выпуклая насадка позволяет производить равномерный полив, не прибивая растения. Красный цвет позволяет легко обнаружить лейку, случайно забытую на грядке.