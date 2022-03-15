Сантехнический лен Unipak 132669, 100 г

Профессиональный сантехнический лён. Изготовлен из чистого натурального продукта - тонкого и однородного, чёсаного длинноволокнистого льна, получаемого из стебля. Применяется для уплотнения резьбовых соединений.

Позволяет производить регулировку соединений. Применение: наматывать равномерно и плотно по резьбе, в направлении закручивания соединения. Далее, сверху, равномерно наносится требуемое количество пасты. Рекомендуется для всех видов резьбовых соединений, кроме резьб изготовленных из пластика.