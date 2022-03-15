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Сантехнический лен Unipak 132669, 100 г
5.0
1
205 ₽
Сантехнический лен
    Сантехнический лен Unipak 132669, 100 г
    Арт. X16916038
    5.0
    1
    Сантехнический лен Unipak 132669, 100 г

      Сантехнический лен Unipak 132669, 100 г

      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16916038
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unipak
      Все характеристики
      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •      Профессиональный сантехнический лён. Изготовлен из чистого натурального продукта - тонкого и однородного, чёсаного длинноволокнистого льна, получаемого из стебля. Применяется для уплотнения резьбовых соединений. 

              Позволяет производить регулировку соединений. Применение: наматывать равномерно и плотно по резьбе, в направлении закручивания соединения. Далее, сверху, равномерно наносится требуемое количество пасты. Рекомендуется для всех видов резьбовых соединений, кроме резьб изготовленных из пластика.