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Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
5.0
2
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Сигнальные ленты
    Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
    Арт. Х1308231
    5.0
    2
    Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
    Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
    Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
      Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
      Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
      Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м

      Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Тип крепежа
      		лента
      Цвет
      		черный, желтый
      Количество, шт
      		1
      Ширина, мм
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лента сигнальная, ЗУБР, МАСТЕР, 12242-70-200 изготовлена из полиэтилена высокого давления с нанесенным цветографическим изображением. Обладает стойкостью к воздействию воды, высокой прочностью на растяжение и на разрыв. Особенности и преимущества:
        • высокая стойкость к воздействию воды;
        • высокая прочность на растяжение и на разрыв.