Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м

высокая стойкость к воздействию воды;

высокая прочность на растяжение и на разрыв.

Лента сигнальная, ЗУБР, МАСТЕР, 12242-70-200 изготовлена из полиэтилена высокого давления с нанесенным цветографическим изображением. Обладает стойкостью к воздействию воды, высокой прочностью на растяжение и на разрыв. Особенности и преимущества: