Лента сигнальная 12242-70-200 желто-черная 70мм 200м
Арт. Х1308231
Характеристики
|
Производитель
|
Тип крепежа
|лента
|
Цвет
|черный, желтый
|
Количество, шт
|1
|
Ширина, мм
|70
- Лента сигнальная, ЗУБР, МАСТЕР, 12242-70-200 изготовлена из полиэтилена высокого давления с нанесенным цветографическим изображением. Обладает стойкостью к воздействию воды, высокой прочностью на растяжение и на разрыв. Особенности и преимущества:
- высокая стойкость к воздействию воды;
- высокая прочность на растяжение и на разрыв.