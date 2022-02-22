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Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)
5.0
2
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Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)
    Арт. Х15078460
    5.0
    2
    Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)

      Шлифовальная лента Атака (75x533, Р120, 3 предмета)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15078460
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шлифовальная лента АТАКА 678530 используется в ленточных шлифовальных машинах для обработки поверхностей из металла, дерева, а также лакированных поверхностей. Основа ленты очень прочная, в качестве абразива применяется электрокорунд. Данная оснастка с высокой зернистостью подходит для финишной обработки поверхностей перед нанесением лака и краски. Соединения ленты надежные и исключают ее разрыв.

        Преимущества

        • Электрокорунд в качестве абразива
        • Размер 75*533, зерно Р120
        • Предназначена для финишной обработки стен и других относительно ровных поверхностей