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Лента Aviora алюминиевая 50мм*10м
4.0
2
250 ₽
Гидроизоляционные ленты
    Лента Aviora алюминиевая 50мм*10м
    Арт. Х130829529
    4.0
    2
    Лента Aviora алюминиевая 50мм*10м

      Лента Aviora алюминиевая 50мм*10м

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829529
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Тип крепежа
      		лента
      Количество, шт
      		1
      Ширина, мм
      		50
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •    Алюминиевая лента на клейкой основе представляет собой 2-сторонний рулонный материал из алюминиевой фольги с клеевым слоем, защищенным силиконизированной бумажной полосой. 

           Материал предназначен для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, при строительстве кровельных и подкровельных конструкций, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ.

           Продукция отличается повышенной влагостойкостью и жаропрочностью, устойчивостью к УФ лучам; обеспечивает превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Наружный слой самоклеящейся алюминиевой ленты можно окрашивать под цвет кровли, несущих стен, трубопроводов и вентиляционных каналов.