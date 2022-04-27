Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лента Aviora алюминиевая армированная 50мм*50м
5.0
2
920 ₽
Алюминиевый скотч
    Лента Aviora алюминиевая армированная 50мм*50м
    Арт. Х130829533
    5.0
    2
    Лента Aviora алюминиевая армированная 50мм*50м

      Лента Aviora алюминиевая армированная 50мм*50м

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829533
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Тип крепежа
      		лента
      Материал
      		алюминий
      Цвет
      		серебристый
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •    Алюминиевая армированная клейкая лента AVIORA представляет собой основу из слоев алюминиевой фольги и специальной бумаги, между которыми располагаются синтетические волокна, с последующим нанесением акрилового клеевого состава на нижний слой.   Применяется для проклеивания стыков и швов при монтаже отражающей изоляции с целью снижения теплопотерь, для защиты от проникновения пара, предотвращения коррозии, для герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и при других строительных, ремонтных, монтажных работах. Обеспечивает прекрасную теплоизоляцию поверхности.   Благодаря синтетическим волокнам и дополнительному слою специальной бумаги соединение способно выдерживать дополнительные механические нагрузки, в отличие от обычной алюминиевой клейкой ленты. Лента поставляется в рулоне, при этом клеевой слой защищен дополнительным вкладышем (защитным слоем).