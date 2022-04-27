Лента Aviora алюминиевая армированная 50мм*50м

Алюминиевая армированная клейкая лента AVIORA представляет собой основу из слоев алюминиевой фольги и специальной бумаги, между которыми располагаются синтетические волокна, с последующим нанесением акрилового клеевого состава на нижний слой. Применяется для проклеивания стыков и швов при монтаже отражающей изоляции с целью снижения теплопотерь, для защиты от проникновения пара, предотвращения коррозии, для герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и при других строительных, ремонтных, монтажных работах. Обеспечивает прекрасную теплоизоляцию поверхности. Благодаря синтетическим волокнам и дополнительному слою специальной бумаги соединение способно выдерживать дополнительные механические нагрузки, в отличие от обычной алюминиевой клейкой ленты. Лента поставляется в рулоне, при этом клеевой слой защищен дополнительным вкладышем (защитным слоем).