Лента Aviora алюминиевая лента 50мм*50м /24

Алюминиевая лента на клейкой основе представляет собой 2-сторонний рулонный материал из алюминиевой фольги с клеевым слоем, защищенным силиконизированной бумажной полосой.

Материал предназначен для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, при строительстве кровельных и подкровельных конструкций, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ.

Продукция отличается повышенной влагостойкостью и жаропрочностью, устойчивостью к УФ лучам; обеспечивает превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Наружный слой самоклеящейся алюминиевой ленты можно окрашивать под цвет кровли, несущих стен, трубопроводов и вентиляционных каналов.