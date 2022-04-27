Лента Aviora алюминиевая лента 50мм*50м /24
Характеристики
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Производитель
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Тип крепежа
|лента
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Материал
|алюминий
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Цвет
|серебристый
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Количество, шт
|1
Алюминиевая лента на клейкой основе представляет собой 2-сторонний рулонный материал из алюминиевой фольги с клеевым слоем, защищенным силиконизированной бумажной полосой.
Материал предназначен для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, при строительстве кровельных и подкровельных конструкций, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ.
Продукция отличается повышенной влагостойкостью и жаропрочностью, устойчивостью к УФ лучам; обеспечивает превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Наружный слой самоклеящейся алюминиевой ленты можно окрашивать под цвет кровли, несущих стен, трубопроводов и вентиляционных каналов.