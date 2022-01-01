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Лента BOSCH шлиф.75*457мм K80 (3шт) 2.608.606.034
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Шлифовальные ленты
    Лента BOSCH шлиф.75*457мм K80 (3шт) 2.608.606.034
    Арт. 900781
    Лента BOSCH шлиф.75*457мм K80 (3шт) 2.608.606.034

      Лента BOSCH шлиф.75*457мм K80 (3шт) 2.608.606.034

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900781

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Вес, кг
      		0.067
      Зернистость
      		80
      Количество, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •   Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной).

            Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения:

        • грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов.
        • тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества.
        • придание структуры поверхности.
        • полировка поверхностей из любых материалов.