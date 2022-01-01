Лента BOSCH шлиф.75*533мм K60 (3шт.) 2.608.606.070

Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной).

Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: