Лента BOSCH шлиф.75*533мм K60/80/100 (3шт.) 2.608.606.078
Арт. 9007135
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Вес, кг
|0.09
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Зернистость
|60, 80, 100
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Количество, шт
|3
Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной).
Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения:
- грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов.
- тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества.
- придание структуры поверхности.
- полировка поверхностей из любых материалов.