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Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
5.0
2
280 ₽
Двусторонние клейкие ленты
    Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
    Арт. О00000012373
    5.0
    2
    Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м

      Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Тип крепежа
      		лента
      Количество, шт
      		1
      Ширина, мм
      		50
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Двусторонняя клейкая лента на ТК основе AVIORA 50мм*10м 303-006 изготовлена на тканевой основе, прекрасно подходит для работы с шероховатыми поверхностями. Подходит для приклеивания к полу ковролина, линолеума, паласа, придверного коврика, коврика для ванной и т. д. После удаления ленты не остаются следы от клея. Диапазон рабочих температур: -20...+70 °С.