Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м

Двусторонняя клейкая лента на ТК основе AVIORA 50мм*10м 303-006 изготовлена на тканевой основе, прекрасно подходит для работы с шероховатыми поверхностями. Подходит для приклеивания к полу ковролина, линолеума, паласа, придверного коврика, коврика для ванной и т. д. После удаления ленты не остаются следы от клея. Диапазон рабочих температур: -20...+70 °С.