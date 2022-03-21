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Шлифовальная лента Энкор (100x910 мм, К100, К-51)
5.0
2
190 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор (100x910 мм, К100, К-51)
    Арт. 900790
    5.0
    2
    Шлифовальная лента Энкор (100x910 мм, К100, К-51)

      Шлифовальная лента Энкор (100x910 мм, К100, К-51)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 900790
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.

        Преимущества

        • Шлифовальная лента устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51
        • Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм
        • Зернистость К100