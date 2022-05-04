Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018
5.0
2
690 ₽
Перфорированные ленты
    Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018
    Арт. X6994316
    5.0
    2
    Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018

      Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6994316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Тип крепежа
      		лента
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Цвет
      		серебристый
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфорированную ленту изготавливают  из листовой стали. Наличие оцинкованного покрытия повышает устойчивость крепежа к коррозии и улучшает его свойства. Оцинкованную ленту можно использовать в различных условиях и даже при повышенной влажности. Лента предназначена для того чтобы прикреплять горизонтальные воздуховоды, используемые в системах строительства объектов промышленности либо жилищного назначения.

        Преимущества

        • Лента имеет прекрасные эксплуатационные характеристики и высокую надежность
        • Позволяет усилить несущую способность узлов крепления
        • При помощи монтажной перфорированной ленты крепят и фиксируют различные вспомогательные элементы