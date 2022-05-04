Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018

Перфорированную ленту изготавливают из листовой стали. Наличие оцинкованного покрытия повышает устойчивость крепежа к коррозии и улучшает его свойства. Оцинкованную ленту можно использовать в различных условиях и даже при повышенной влажности. Лента предназначена для того чтобы прикреплять горизонтальные воздуховоды, используемые в системах строительства объектов промышленности либо жилищного назначения.

Преимущества