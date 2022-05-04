Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018
Арт. X6994316
Характеристики
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Производитель
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Тип крепежа
|лента
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Материал
|оцинкованная сталь
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Цвет
|серебристый
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Количество, шт
|1
- Перфорированную ленту изготавливают из листовой стали. Наличие оцинкованного покрытия повышает устойчивость крепежа к коррозии и улучшает его свойства. Оцинкованную ленту можно использовать в различных условиях и даже при повышенной влажности. Лента предназначена для того чтобы прикреплять горизонтальные воздуховоды, используемые в системах строительства объектов промышленности либо жилищного назначения.
Преимущества
- Лента имеет прекрасные эксплуатационные характеристики и высокую надежность
- Позволяет усилить несущую способность узлов крепления
- При помощи монтажной перфорированной ленты крепят и фиксируют различные вспомогательные элементы