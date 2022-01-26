Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)
4.5
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)
    Арт. 900783
    4.5
    2
    Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)

      Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.069 (75x533 мм, K40, 3 предмета)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900783
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, ДСП
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.

        Преимущества

        • Предназначена для шлифования любых пород древесины, ДСП, строительных панелей и металла 
        • Размеры 75х533 мм, зернистость К40
        • 3 шлифовальные ленты в упаковке