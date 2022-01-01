Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Лента шлифовальная 200х3500мм Р40
Найти аналог
В сравнение
В избранное
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Каталог
Инструмент
Электроинструмент
Комплектующие для электроинструмента
Для шлифовальных машин
Шлифовальные ленты
Лента шлифовальная 200х3500мм Р40
Шлифовальные ленты
Лента шлифовальная 200х3500мм Р40
Арт. 9007161
Лента шлифовальная 200х3500мм Р40
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Арт. 9007161
Характеристики
Тип оборудования
шлифовальная лента
Все характеристики
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Шлифлента используется для окончательной шлифовки поверхности из металла или дерева.
Преимущества
Изготовлен из высокотехнологичного материала
Надежность
Читать полностью
Скрыть
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы