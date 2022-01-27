Шлифовальная лента Атака (100x610, Р80, 3 предмета)
Арт. Х15078453
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
Шлифовальная лента АТАКА 678590 используется в ленточных шлифовальных машинах для обработки поверхностей из металла, дерева, а также лакированных поверхностей. Основа ленты очень прочная, в качестве абразива применяется электрокорунд. Данная оснастка с высокой зернистостью подходит для предварительной обработки поверхностей перед нанесением лака и краски. Соединения ленты надежные и исключают ее разрыв.
Преимущества
- Электрокорунд в качестве абразива
- Размер 100*610, зерно Р80
- Предназначена для предварительной обработки стен и других достаточно ровных поверхностей