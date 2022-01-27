Шлифовальная лента Атака (100x610, Р80, 3 предмета)

Шлифовальная лента АТАКА 678590 используется в ленточных шлифовальных машинах для обработки поверхностей из металла, дерева, а также лакированных поверхностей. Основа ленты очень прочная, в качестве абразива применяется электрокорунд. Данная оснастка с высокой зернистостью подходит для предварительной обработки поверхностей перед нанесением лака и краски. Соединения ленты надежные и исключают ее разрыв.

Преимущества