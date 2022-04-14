Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.130 (100x610 мм, K60, 3 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.130 (100x610 мм, K60, 3 шт.)
    Арт. 900784
    5.0
    2
    Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.130 (100x610 мм, K60, 3 шт.)

      Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.130 (100x610 мм, K60, 3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900784
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, ДСП
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шлифлента Bosch 2.608.606.130 применяется в ленточных шлифовальных машинах Bosch, Hitachi, Holz-Her, RYOBI, Wegoma, Makita. Эти ленты используют для работы по дереву любого вида, ДСП, строительным панелям, и даже по металлу. Благодаря высокому качеству соединения шлифленты производится высококачественная обработка материалов, а антистатическая структура препятствует оседанию пыли. Производительность съема такой оснасткой высокая и отличное качество обрабатываемой поверхности.

        Преимущества

        • Предназначена для шлифовки дерева, ДСП, строительных панелей, а также металла 
        • Размеры 100х610 мм, зернистость К60
        • 3 шлифовальные ленты в упаковке