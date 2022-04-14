Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.130 (100x610 мм, K60, 3 шт.)
Арт. 900784
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип оборудования
|шлифовальная лента
|
Назначение по материалу
|металл, дерево, ДСП
Шлифлента Bosch 2.608.606.130 применяется в ленточных шлифовальных машинах Bosch, Hitachi, Holz-Her, RYOBI, Wegoma, Makita. Эти ленты используют для работы по дереву любого вида, ДСП, строительным панелям, и даже по металлу. Благодаря высокому качеству соединения шлифленты производится высококачественная обработка материалов, а антистатическая структура препятствует оседанию пыли. Производительность съема такой оснасткой высокая и отличное качество обрабатываемой поверхности.
Преимущества
- Предназначена для шлифовки дерева, ДСП, строительных панелей, а также металла
- Размеры 100х610 мм, зернистость К60
- 3 шлифовальные ленты в упаковке