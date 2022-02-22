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Лента шлифовальная Bosch 2.608.607.259 (75x533 мм, K120)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Лента шлифовальная Bosch 2.608.607.259 (75x533 мм, K120)
    Арт. 900760
    5.0
    2
    Лента шлифовальная Bosch 2.608.607.259 (75x533 мм, K120)

      Лента шлифовальная Bosch 2.608.607.259 (75x533 мм, K120)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900760
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.

        Преимущества

        • Предназначена для шлифовки покрашенных и деревянных поверхностей 
        • Размеры 75х533 мм, зернистость К120
        • 10 шлифовальных лент в упаковке