Лента шлифовальная Bosch 2.608.607.259 (75x533 мм, K120)
Арт. 900760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|дерево
Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.
Преимущества
- Предназначена для шлифовки покрашенных и деревянных поверхностей
- Размеры 75х533 мм, зернистость К120
- 10 шлифовальных лент в упаковке