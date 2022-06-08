Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205006 (75x457 мм, Р150, 3 шт.)
Арт. 9007040
Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205006 (75x457 мм, Р150, 3 шт.)
Арт. 9007040
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, пластик, дерево
- Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.
Преимущества
- Применяется для зачистки и шлифования поверхностей из дерева, металла, пластика и прочих материалов
- Изготовлена на матерчатой основе и предназначена для использования на ленточных шлифовальных машинах
- Размеры 75x457 мм, зернистость - Р150
- Количество в упаковке составляет 3 шт.