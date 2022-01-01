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Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная
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Малярные ленты
    Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная
    Арт. Х1308790
    Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная

      Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308790

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Тип крепежа
      		лента
      Цвет
      		белый
      Количество, шт
      		1
      Ширина, мм
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Малярная лента Сибртех 88831 шириной 36 мм и длиной намотки 25 м, на бумажной основе, пригодится для внутренних малярных работ с ЛКМ любого типа, а также для склеивания бумажных предметов: книг, альбомов и т.д. Она повышает качество окрашивания, т.к. предотвращает затекание краски, при этом надежно клеится и без труда удаляется, не оставляя следов на поверхностях. С ней можно легко окрасить поверхность в разные цвета и создать графический рисунок.

        Преимущества

        • Благодаря бумажной основе на ленте можно делать записи для удобства работы
        • Лента намотана на картонно-бумажную втулку, которая не наносит вреда окружающей среде при утилизации
        • Длина намотки ленты составляет 25 м, поэтому ее хватит на долгое время
        • Лента продается в надежной термоусадочной пленке для бережной транспортировки