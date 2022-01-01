Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная

Преимущества

Благодаря бумажной основе на ленте можно делать записи для удобства работы

Лента намотана на картонно-бумажную втулку, которая не наносит вреда окружающей среде при утилизации

Длина намотки ленты составляет 25 м, поэтому ее хватит на долгое время

Лента продается в надежной термоусадочной пленке для бережной транспортировки

Малярная лента Сибртех 88831 шириной 36 мм и длиной намотки 25 м, на бумажной основе, пригодится для внутренних малярных работ с ЛКМ любого типа, а также для склеивания бумажных предметов: книг, альбомов и т.д. Она повышает качество окрашивания, т.к. предотвращает затекание краски, при этом надежно клеится и без труда удаляется, не оставляя следов на поверхностях. С ней можно легко окрасить поверхность в разные цвета и создать графический рисунок.