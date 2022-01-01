Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная
Арт. Х1308790
Характеристики
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Производитель
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Тип крепежа
|лента
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Цвет
|белый
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Количество, шт
|1
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Ширина, мм
|36
- Малярная лента Сибртех 88831 шириной 36 мм и длиной намотки 25 м, на бумажной основе, пригодится для внутренних малярных работ с ЛКМ любого типа, а также для склеивания бумажных предметов: книг, альбомов и т.д. Она повышает качество окрашивания, т.к. предотвращает затекание краски, при этом надежно клеится и без труда удаляется, не оставляя следов на поверхностях. С ней можно легко окрасить поверхность в разные цвета и создать графический рисунок.
Преимущества
- Благодаря бумажной основе на ленте можно делать записи для удобства работы
- Лента намотана на картонно-бумажную втулку, которая не наносит вреда окружающей среде при утилизации
- Длина намотки ленты составляет 25 м, поэтому ее хватит на долгое время
- Лента продается в надежной термоусадочной пленке для бережной транспортировки