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Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Арт. Х1272342
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
    Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU

      Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272342
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU служит для аккуратной обработки больших поверхностей различных материалов. С ее помощью можно удалить старые лакокрасочные покрытия и произвести черновую полировку.

        Преимущества

        • Передний ролик малого диаметра позволяет шлифовать максимально близко к вертикальной поверхности
        • Наличие пылесборника способствует поддержанию чистоты в области рабочей зоны
        • Замена шлифовальных лент осуществляется без вспомогательных принадлежностей
        • Специальный бампер предохраняет от повреждения стен
        • Автоматическая система регулировки положения ленты на роликах
        • Stanley STBS720-RU идеально подходит для обработки больших поверхностей, таких как полы или столы
        • 3-х позиционная регулируемая передняя рукоятка для удобства использования в самых разных ситуациях
        • Подъемный передний защитный кожух позволяет использовать шлифмашину для работы в труднодоступных местах