Преимущества

Передний ролик малого диаметра позволяет шлифовать максимально близко к вертикальной поверхности

Наличие пылесборника способствует поддержанию чистоты в области рабочей зоны

Замена шлифовальных лент осуществляется без вспомогательных принадлежностей

Специальный бампер предохраняет от повреждения стен

Автоматическая система регулировки положения ленты на роликах

Stanley STBS720-RU идеально подходит для обработки больших поверхностей, таких как полы или столы

3-х позиционная регулируемая передняя рукоятка для удобства использования в самых разных ситуациях

Подъемный передний защитный кожух позволяет использовать шлифмашину для работы в труднодоступных местах

Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU служит для аккуратной обработки больших поверхностей различных материалов. С ее помощью можно удалить старые лакокрасочные покрытия и произвести черновую полировку.