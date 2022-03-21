Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU
Арт. Х1272342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Stanley STBS720-RU служит для аккуратной обработки больших поверхностей различных материалов. С ее помощью можно удалить старые лакокрасочные покрытия и произвести черновую полировку.
Преимущества
- Передний ролик малого диаметра позволяет шлифовать максимально близко к вертикальной поверхности
- Наличие пылесборника способствует поддержанию чистоты в области рабочей зоны
- Замена шлифовальных лент осуществляется без вспомогательных принадлежностей
- Специальный бампер предохраняет от повреждения стен
- Автоматическая система регулировки положения ленты на роликах
- Stanley STBS720-RU идеально подходит для обработки больших поверхностей, таких как полы или столы
- 3-х позиционная регулируемая передняя рукоятка для удобства использования в самых разных ситуациях
- Подъемный передний защитный кожух позволяет использовать шлифмашину для работы в труднодоступных местах