Ленточный напильник Metabo BFE 9-90
Арт. Х1272336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|кейс
- Ленточный напильник Metabo BFE 9-90 602134510 - это инструмент, который подходит для обработки нержавеющей стали, цветных металлов, дерева. Используется для шлифования деталей сложной формы. Двигатель Metabo Marathon защищен решеткой обмоток от абразивного воздействия пыли. В инструменте предусмотрена система охлаждения, благодаря чему увеличивается срок службы двигателя и его производительность. При смене шлифовальной ленты не требуется использование инструментов.
Преимущества
- Надежное удержание. Инструмент надежно фиксируется в руке благодаря антивибрационной рукоятке
- Долговечность. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Можно выполнять работу в труднодоступных местах. Так как угол наклона консоли для шлифовальной ленты регулируется (возможность поворота на 270 градусов), можно обрабатывать поверхности в труднодоступных местах
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- У ленточного напильника Metabo BFE 9-90 602134510 есть регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Возможно использование для работы шлифовальной ленты шириной 6 - 19 мм
- Защитная решетка обмоток двигателя
- Отключающиеся угольные щетки
- Vario-Constamatic (VC)-полноволновая электроника