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Ленточный напильник Metabo BFE 9-90
4.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточный напильник Metabo BFE 9-90
    Арт. Х1272336
    4.0
    1
    Ленточный напильник Metabo BFE 9-90

      Ленточный напильник Metabo BFE 9-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272336
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточный напильник Metabo BFE 9-90 602134510 - это инструмент, который подходит для обработки нержавеющей стали, цветных металлов, дерева. Используется для шлифования деталей сложной формы. Двигатель Metabo Marathon защищен решеткой обмоток от абразивного воздействия пыли. В инструменте предусмотрена система охлаждения, благодаря чему увеличивается срок службы двигателя и его производительность. При смене шлифовальной ленты не требуется использование инструментов.

        Преимущества

        • Надежное удержание. Инструмент надежно фиксируется в руке благодаря антивибрационной рукоятке
        • Долговечность. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением
        • Можно выполнять работу в труднодоступных местах. Так как угол наклона консоли для шлифовальной ленты регулируется (возможность поворота на 270 градусов), можно обрабатывать поверхности в труднодоступных местах
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • У ленточного напильника Metabo BFE 9-90 602134510 есть регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Возможно использование для работы шлифовальной ленты шириной 6 - 19 мм
        • Защитная решетка обмоток двигателя
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Vario-Constamatic (VC)-полноволновая электроника