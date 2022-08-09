Преимущества

Надежное удержание. Инструмент надежно фиксируется в руке благодаря антивибрационной рукоятке

Долговечность. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением

Можно выполнять работу в труднодоступных местах. Так как угол наклона консоли для шлифовальной ленты регулируется (возможность поворота на 270 градусов), можно обрабатывать поверхности в труднодоступных местах

Надежный двигатель Metabo Marathon

У ленточного напильника Metabo BFE 9-90 602134510 есть регулировочное колесо для установки числа оборотов

Возможно использование для работы шлифовальной ленты шириной 6 - 19 мм

Защитная решетка обмоток двигателя

Отключающиеся угольные щетки

Vario-Constamatic (VC)-полноволновая электроника

Ленточный напильник Metabo BFE 9-90 602134510 - это инструмент, который подходит для обработки нержавеющей стали, цветных металлов, дерева. Используется для шлифования деталей сложной формы. Двигатель Metabo Marathon защищен решеткой обмоток от абразивного воздействия пыли. В инструменте предусмотрена система охлаждения, благодаря чему увеличивается срок службы двигателя и его производительность. При смене шлифовальной ленты не требуется использование инструментов.