Леска для триммеров Caiman Titanium Power DI047, круг, 2,5 мм, 243 м
Арт. X18612507338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.5
- Леска триммерная Caiman Pro 2.5 мм 243 м - двухкомпонентная леска с круглым сечением, которая сочетает в себе эластичность и износостойкость.
Преимущества
- Изготовленная из двух различных материалов: сердцевина с высокой прочностью на разрыв из углеродного полимера и внешний слой с высокой износостойкостью
- Изготовленная таким образом леска обладает большим сроком службы и малым расходом, что по достоинству оценят профессиональные пользователи
- Перед работой после длительного хранения триммерную леску необходимо положить в воду на 15-20 минут для придания ей большей эластичности, что, в свою очередь, уменьшит её расход и вероятность межвиткового спекания в триммерной насадке при работе