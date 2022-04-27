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Леска для триммеров Caiman Titanium Power DI047, круг, 2,5 мм, 243 м
5.0
2
4 900 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммеров Caiman Titanium Power DI047, круг, 2,5 мм, 243 м
    Арт. X18612507338
    5.0
    2
    Леска для триммеров Caiman Titanium Power DI047, круг, 2,5 мм, 243 м

      Леска для триммеров Caiman Titanium Power DI047, круг, 2,5 мм, 243 м

      4 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612507338
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.5
      Все характеристики
      4 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска триммерная Caiman Pro 2.5 мм 243 м - двухкомпонентная леска с круглым сечением, которая сочетает в себе эластичность и износостойкость.

        Преимущества

        • Изготовленная из двух различных материалов: сердцевина с высокой прочностью на разрыв из углеродного полимера и внешний слой с высокой износостойкостью
        • Изготовленная таким образом леска обладает большим сроком службы и малым расходом, что по достоинству оценят профессиональные пользователи
        • Перед работой после длительного хранения триммерную леску необходимо положить в воду на 15-20 минут для придания ей большей эластичности, что, в свою очередь, уменьшит её расход и вероятность межвиткового спекания в триммерной насадке при работе