Леска для триммеров Caiman Titanium Power DI047, круг, 2,5 мм, 243 м

Преимущества

Изготовленная из двух различных материалов: сердцевина с высокой прочностью на разрыв из углеродного полимера и внешний слой с высокой износостойкостью

Изготовленная таким образом леска обладает большим сроком службы и малым расходом, что по достоинству оценят профессиональные пользователи

Перед работой после длительного хранения триммерную леску необходимо положить в воду на 15-20 минут для придания ей большей эластичности, что, в свою очередь, уменьшит её расход и вероятность межвиткового спекания в триммерной насадке при работе

Леска триммерная Caiman Pro 2.5 мм 243 м - двухкомпонентная леска с круглым сечением, которая сочетает в себе эластичность и износостойкость.