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Леска триммерная Champion Star Pro С5038, звезда, 1,3 мм, 15 м
5.0
2
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска триммерная Champion Star Pro С5038, звезда, 1,3 мм, 15 м
    Арт. X18612507263
    5.0
    2
    Леска триммерная Champion Star Pro С5038, звезда, 1,3 мм, 15 м

      Леска триммерная Champion Star Pro С5038, звезда, 1,3 мм, 15 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507263
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска триммерная Champion Star Pro С5038, звезда, 1,3 мм, 15 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд представляет собой мононить с сечением в виде звезды, имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность благодаря острым краям
        • Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы
        • Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации