Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм

Преимущества

Изготовлен из качественных материалов с прочной внутренней жилой и наружным слоем, что обеспечивает большую износостойкость, длительный срок службы и уменьшает вероятность разрыва

Универсальность

Леска для триммера Oregon Duoline 295367E применяется при работе триммерами для кошения травы. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку.