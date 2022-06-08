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Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм
4.5
2
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Леска для триммеров
    Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм
    Арт. О00000003181
    4.5
    2
    Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм
    Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм
      Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм
      Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм

      Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003181
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммера Oregon Duoline 295367E применяется при работе триммерами для кошения травы. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку.

        Преимущества

        • Изготовлен из качественных материалов с прочной внутренней жилой и наружным слоем, что обеспечивает большую износостойкость, длительный срок службы и уменьшает вероятность разрыва
        • Универсальность