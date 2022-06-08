Леска для триммера Oregon Duoline 295367E, 2.4 мм
Арт. О00000003181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска для триммера Oregon Duoline 295367E применяется при работе триммерами для кошения травы. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку.
Преимущества
- Изготовлен из качественных материалов с прочной внутренней жилой и наружным слоем, что обеспечивает большую износостойкость, длительный срок службы и уменьшает вероятность разрыва
- Универсальность