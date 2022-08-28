Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
Арт. X186125343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2
- Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.
Преимущества
- Корд с сечением в виде креста имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность
- Подходит для подрезки жесткой травы
- Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации