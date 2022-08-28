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Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
5.0
3
220 ₽
Леска для триммеров
    Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
    Арт. X186125343
    5.0
    3
    Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
    Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
    Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
      Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
      Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м
      Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м

      Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X186125343
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд с сечением в виде креста имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность
        • Подходит для подрезки жесткой травы
        • Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации