Преимущества

Корд с сечением в виде креста имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность

Подходит для подрезки жесткой травы

Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Леска триммерная Echo С2070104, крест, 2 мм, 15 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.