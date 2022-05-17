Леска для триммера Stihl 00009302543, 3 мм

Преимущества

Изготовлена из высококачественного полимера

Износостойкость и прочность

Морозоустойчивость

Универсальность

Высокие режущие качества

Леска для триммера Stihl 00009302543 - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.