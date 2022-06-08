Леска для триммера Oregon Nylium Starline 110986E, 3 мм
Арт. О00000003078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Леска для триммера Oregon Nylium Starline 110986E применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.
Преимущества
- Корд с сечением в виде звезды имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность благодаря острым краям лески
- Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы
- Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации