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Леска Siat Premium Алюминиум 555014, круг, 3 мм, 10 м
5.0
6
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска Siat Premium Алюминиум 555014, круг, 3 мм, 10 м
    Арт. X18612507246
    5.0
    6
    Леска Siat Premium Алюминиум 555014, круг, 3 мм, 10 м

      Леска Siat Premium Алюминиум 555014, круг, 3 мм, 10 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507246
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Siat
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Суперпрофессиональная нейлоновая леска SIAT 555014 с очень высокой износостойкостью  и большим сопротивлением на разрыв.

        Преимущества

        • Новейшая технология производства данной лески, путем соединения алюминиевой крошки и нейлона, что придает высокую износостойкость по сравнению с обычной нейлоновой леской на 70%
        • Универсальность