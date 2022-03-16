Леска Siat Premium Алюминиум 555014, круг, 3 мм, 10 м
Арт. X18612507246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Суперпрофессиональная нейлоновая леска SIAT 555014 с очень высокой износостойкостью и большим сопротивлением на разрыв.
Преимущества
- Новейшая технология производства данной лески, путем соединения алюминиевой крошки и нейлона, что придает высокую износостойкость по сравнению с обычной нейлоновой леской на 70%
- Универсальность