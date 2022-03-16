Леска Siat Premium Алюминиум 555014, круг, 3 мм, 10 м

Преимущества

Новейшая технология производства данной лески, путем соединения алюминиевой крошки и нейлона, что придает высокую износостойкость по сравнению с обычной нейлоновой леской на 70%

Универсальность

Суперпрофессиональная нейлоновая леска SIAT 555014 с очень высокой износостойкостью и большим сопротивлением на разрыв.