Преимущества

Корд имеет высокую износостойкость

Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы

Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.