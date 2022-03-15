Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м
Арт. X18612507157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.
Преимущества
- Корд имеет высокую износостойкость
- Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы
- Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации