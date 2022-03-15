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Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м
5.0
2
4 321 ₽
4 790 ₽
Леска для триммеров
    Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м
    Арт. X18612507157
    5.0
    2
    Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м
    Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м
      Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м
      Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м

      Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м

      • -469 ₽
      4 321 ₽
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612507157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Siat
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Все характеристики
      • -469 ₽
      4 321 ₽
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска Siat Профессионал 303214, круг, 3 мм, 248 м применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд имеет высокую износостойкость
        • Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы
        • Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации