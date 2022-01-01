Леска для триммера СОЮЗ ТЛ3535-2.4-8-120, 2.4 мм
Арт. X18612507254
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
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Длина, м
|120
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Форма / сечение
|звезда
- Леска для триммеров Союз ТЛ3535-2.4-8-120 представляет собой надежный аксессуар, разработанный для создания ровного и красивого газона. Изделие окрашено в желтый цвет и поставляется намотанным на катушку. Такое решение позволяет каждый раз отрезать такую длину корда, с которой вам будет удобнее работать. Длина лески в катушке соответствует 120 м. Леска Союз ТЛ3535-2.4-8-120 с фигурным сечением в виде звезды способна справляться не только с молодой, но и с подросшей жесткой травой. Леску в виде звездочки можно использовать для скашивания свежей травы, поскольку она обладает меньшей травматичностью. Толщина корда составляет 2.4 мм, что делает его незаменимым аксессуаром для дачи.