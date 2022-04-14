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Леска для триммера Stihl 00009302335, круг, 2 мм, 15 м
4.5
2
290 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl 00009302335, круг, 2 мм, 15 м
    Арт. X18612507306
    4.5
    2
    Леска для триммера Stihl 00009302335, круг, 2 мм, 15 м

      Леска для триммера Stihl 00009302335, круг, 2 мм, 15 м

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612507306
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струна триммерная круглого сечения Stihl 2 мм х 15 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.

        Преимущества

        • Бесшумная
        • Универсальность
        • Круглое сечение