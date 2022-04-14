Леска для триммера Stihl 00009302640, квадрат, 2,4 мм, 43 м

Преимущества

Универсальность

Изготовлена из высококачественного полимера

Износоустойкость

Леска для триммера Stihl 00009302640 - корд триммерный квадратного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет квадратное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.