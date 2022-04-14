Леска для триммеров Stihl 00009302341, круг, 2,7 мм, 9,8 м
Арт. X10192771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.7
- Леска для триммеров Stihl 00009302341 - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.
Преимущества
- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение